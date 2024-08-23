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08:27, 23 августа 2024Мир

Китай и Белоруссия вместе выступили против искажения истории

МИД КНР: Китай и Белоруссия против фальсификации истории Второй мировой войны

Фото: Globallookpress.com

Китай и Белоруссия решительно выступают против любого искажения и фальсификации истории Второй мировой войны, в том числе касательно ее результатов и закрепленного статуса стран-победительниц. Об этом говорится в совместном коммюнике Пекина и Минска, опубликованного на сайте МИД КНР.

«Обе стороны будут твердо защищать результаты победы во Второй мировой войне и решительно выступать против любого искажения и фальсификации истории Второй мировой войны. Обе стороны будут отмечать 80-летие победы в войне сопротивления китайского народа против японской агрессии и Великой Отечественной войны Советского Союза в 2025 году и совместно продвигать правильный исторический взгляд на Вторую мировую войну», — говорится в тексте документа.

22 августа премьер Госсовета КНР Ли Цян приехал в Минск для проведения переговоров с руководством республики по вопросам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.

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      Виктория Кондратьева
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