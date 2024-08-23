Медведев процитировал Библию и предрек Украине судьбу Содома и Гоморры

Медведев заявил, что Украину ждет судьба Содома и Гоморры

Попытка запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) приведет к тому, что страна будет разрушена, как библейские города Содом и Гоморра. Такую судьбу предрек Украине зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

«Причем расплата накроет их не в далеком будущем — после перехода в мир иной. Напротив, наказание будет земным, жестоким, мучительным и свершится скоро. Ибо сказано: "Потом поразил их Иисус и убил их и повесил их на пяти деревах; и висели они на деревах до вечера"», — написал политик, процитировав Новый Завет.

Медведев назвал церковный раскол на Украине «полноценным сатанизмом», который активно поддерживает Запад, чтобы нанести максимальный ущерб России и ее гражданам. При этом он считает, что «истинная православная Церковь в бывших украинских землях воссияет в прежнем величии».

Ранее Верховная Рада Украины приняла закон, позволяющий запретить работу канонической УПЦ, если она в течение девяти месяцев с момента вступления документа в силу не разорвет связи с Москвой.

21 августа глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний назвал законопроект возможностью «отбросить российское ярмо». При этом он призвал предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия к диалогу о единстве.