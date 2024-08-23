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08:30, 23 августа 2024Россия

Медведев заявил о попытке Украины переплюнуть советский атеизм

Медведев заявил, что Украина решила переплюнуть атеизм советского периода

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Украинские власти решили переплюнуть атеизм советского периода. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

При этом он подчеркнул, что Советский Союз не запрещал религии и отдельные вероучения, в отличие от Украины, где приняли закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

По мнению политика, начало этому решению положил бывший глава республики Петр Порошенко, который якобы согласовал с Западом создание Православной церкви Украины (ПЦУ), чтобы занять пост президента. «Отдельные "иерархи" этой, с позволения сказать, "церкви" хорошо известны. Их место отнюдь не на амвоне. Они были вполне успешными сутенерами, опекавшими киевских политических проституток», — написал Медведев.

Он добавил, что с приходом к власти Владимира Зеленского начался разгром украинского православия и преследование исповедующих его христиан.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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