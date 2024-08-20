В России отреагировали на запрет канонической УПЦ на Украине

Депутат Чепа назвал беспределом запрет канонической УПЦ на Украине

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал принятие Верховной радой Украины закона о запрете в стране канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В разговоре с «Лентой.ру» депутат жестко осудил решение украинских парламентариев, назвав его «беспределом».

Ранее Верховная Рада приняла закон о запрете деятельности связанных с Россией религиозных организаций, позволяющий запретить работу канонической УПЦ. Как сообщил украинский депутат Ярослав Железняк, закон вступит в силу через 30 дней после его опубликования, однако, по его словам, общинам УПЦ предоставят девять месяцев на то, чтобы разорвать все связи с Русской православной церковью.

«Это беспредел, это противоречит всему православию в мире, и с этим на сегодняшний день никто не соглашается. (...) Из тех, с кем я беседовал в православных организациях, никто это не признает. Это явный дискредитационный шаг», — заявил Чепа.

19 августа, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что церковь на Украине будет лишена «московского влияния». По его словам, Москва использует церковь в качестве инструмента спецслужб.