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13:00, 20 августа 2024Бывший СССР

В России отреагировали на запрет канонической УПЦ на Украине

Депутат Чепа назвал беспределом запрет канонической УПЦ на Украине

Фото: Галина Азулай / Коммерсантъ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал принятие Верховной радой Украины закона о запрете в стране канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В разговоре с «Лентой.ру» депутат жестко осудил решение украинских парламентариев, назвав его «беспределом».

Ранее Верховная Рада приняла закон о запрете деятельности связанных с Россией религиозных организаций, позволяющий запретить работу канонической УПЦ. Как сообщил украинский депутат Ярослав Железняк, закон вступит в силу через 30 дней после его опубликования, однако, по его словам, общинам УПЦ предоставят девять месяцев на то, чтобы разорвать все связи с Русской православной церковью.

«Это беспредел, это противоречит всему православию в мире, и с этим на сегодняшний день никто не соглашается. (...) Из тех, с кем я беседовал в православных организациях, никто это не признает. Это явный дискредитационный шаг», — заявил Чепа.

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19 августа, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что церковь на Украине будет лишена «московского влияния». По его словам, Москва использует церковь в качестве инструмента спецслужб.

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