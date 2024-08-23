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01:42, 23 августа 2024Россия

Министр обороны поддержал внеочередное обеспечение жильем военных с детьми-инвалидами

Белоусов поддержал внеочередное обеспечение жильем военных с детьми-инвалидами
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Министр обороны России Андрей Белоусов поддержал инициативу по внеочередному обеспечению жильем военных, воспитывающих детей-инвалидов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поддержал законопроект, расширяющий перечень категорий военнослужащих, имеющих внеочередное право на обеспечение жильем», — говорится в заявлении.

Инициатива предлагает внесение поправок в статью 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих».

Ранее Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» участникам специальной военной операции (СВО), которые отличились на поле боя. Он поздравил военных с высокими наградами и поблагодарил за образцовое выполнение боевых задач.

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      Марина Совина
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