Министр обороны поддержал внеочередное обеспечение жильем военных с детьми-инвалидами

Белоусов поддержал внеочередное обеспечение жильем военных с детьми-инвалидами

Министр обороны России Андрей Белоусов поддержал инициативу по внеочередному обеспечению жильем военных, воспитывающих детей-инвалидов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поддержал законопроект, расширяющий перечень категорий военнослужащих, имеющих внеочередное право на обеспечение жильем», — говорится в заявлении.

Инициатива предлагает внесение поправок в статью 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих».

Ранее Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» участникам специальной военной операции (СВО), которые отличились на поле боя. Он поздравил военных с высокими наградами и поблагодарил за образцовое выполнение боевых задач.