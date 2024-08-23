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13:37, 23 августа 2024Бывший СССР

Пресечена крупная поставка «синтетики» с Украины в Европу

Newsmaker: на границе Украины и Молдавии задержали крупную партию наркотиков

Фото: Yevgeny Volokin / Reuters

На границе Молдавии и Украины полицейские двух стран задержали крупную партию синтетических наркотических веществ. Об этом сообщает издание Newsmaker.

«Наркотики перевозили из Украины в Молдавию через КПП "Тудора" спрятанными в двигателях для насосов», — передает издание заявление молдавской прокуратуры по борьбе с организованной преступностью.

Ведомство также показало видео с изъятием вещественных доказательств и обыском у подозреваемых. Детали о подозреваемых не разглашаются.

Ранее молдавские водители были задержаны по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов в Европу через Болгарию. Банда из Сирии и Иордании использовала молдавских водителей, нанятых по интернету. Нелегальные мигранты платили членам группировки до 6 тысяч евро с человека за незаконную перевозку в Европу.

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      Сергей Болиев
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