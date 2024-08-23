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18:50, 23 августа 2024Экономика

Найдено жилье в других странах по цене «однушки» в Москве

РБК: по цене однокомнатной квартиры в Москве можно купить виллу в Таиланде

Фото: Unsplash

По цене однокомнатной квартиры в Москве можно купить виллу в Таиланде или квартиру в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Жилье в других странах, сопоставимое по стоимости с недвижимостью в российской столице, нашли опрошенные РБК эксперты.

По данным на середину августа 2024 года, однокомнатную квартиру в новостройках Москвы можно купить в среднем за 19 миллионов рублей (без учета элитного сегмента). За те же деньги можно приобрести недвижимость в Таиланде. Так, небольшая студия площадью 28 квадратных метров с бассейном на крыше на первой линии в Паттайе стоит 111 тысяч долларов (около 10 миллионов рублей).

Апартаменты площадью 37 «квадратов» с видом на океан и бассейном на Пхукете обойдутся в 176 тысяч долларов (15,9 миллиона рублей). В бюджет московской «однушки» также можно уложиться, купив виллу площадью 122 «квадрата» на тайском острове Самуи — она будет стоить от 198 тысяч долларов (около 18 миллионов рублей).

В Испании в пределах 19 миллионов рублей можно приобрести недвижимость в малопопулярных локациях преимущественно вдали от побережья — например, квартиры экономкласса в Альмерии и Мурсии. В ОАЭ с таким бюджетом удастся купить готовую студию площадью 30 «квадратов» районе Азизи Ривьера, в десяти минутах от делового центра Дубая, а в спальных районах — более просторную квартиру в новостройках. С бюджетом московской «однушки» также можно приобрести недвижимость в Турции, Греции и на Кипре, отметили эксперты.

Ранее аналитики компании «Метриум» выяснили, что по цене трехкомнатной квартиры в Москве можно купить винодельню во Франции или личный остров с виллой в Карибском море.

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      Нина Ташевская
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