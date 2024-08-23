Перечислены требующие обращения к психиатру тревожные симптомы

Психиатр Угушев: непроходящая тревога должна стать поводом обратиться к врачу

Психиатр Евгений Угушев перечислил россиянам тревожные симптомы ментального нездоровья, требующие незамедлительного обращения к врачу. Он назвал их изданию aif.ru.

Прежде всего, по словам Угушева, поводом обратиться за помощью должны стать непроходящая или накатывающая волнами тревога и мешающие жить полноценной жизнью страхи. Насторожить должны и беспричинные перепады настроения, зацикленность на загадочных болезнях, которых «не видят врачи», продолжил психиатр. При этом, по его мнению, стоит отличать эмоциональный спад из-за депрессии от простой невоспитанности.

«Если вспыльчивость — результат невоспитанности, то с таким можно справиться, а вот с депрессией нет! Придется постучаться в кабинет врача. Все эти расстройства известны человечеству с давних времен. Однако невежество заставляет некоторых граждан рассуждать о надуманности депрессии», — подчеркнул Угушев.

Также врач обратил внимание на то, что в некоторых случаях профессиональная помощь может потребоваться людям с экстремально низкой самооценкой, а также парам, переживающим кризис в отношениях.

Ранее офтальмолог Михаил Коновалов раскрыл россиянам способ снизить риск депрессии. Специалист заявил, что пробуждение на час раньше обычного снижает риск возникновения психического расстройства.

