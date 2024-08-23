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12:05, 23 августа 2024Моя страна

Первый в России уникальный центр для подростков открылся в Казани

В Казани открылся первый в РФ мультиформатный инклюзивный центр для подростков

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани открылся первый в России специализированный мультиформатный центр для подростков с особенностями развития «Крылья». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Это единственный в стране инклюзивный центр, который объединяет формат учебно-тренировочной квартиры с насыщенной развивающей программой. Площадь центра составила 230 квадратных метров. На них разместился кабинет психолога, тренировочная квартира, комната досуга со спортивным оборудованием и даже комната для начинающих блогеров со всем необходимым для создания контента.

Уникальный центр призван помочь подросткам с особенностями развития найти ответы на волнующие вопросы, свое призвание и сформировать сообщество. Центр «Крылья» создан для подростков от 12 до 17 лет. В тренировочной квартире они смогут освоить базовые навыки по готовке, стирке, уборке и самостоятельной заботе о себе. Занятия длительностью три часа будут проходить в мини-группах по шесть-восемь человек. Каждое из них будет посвящено одному конкретному навыку. В его освоении подросткам помогут педагоги и сверстники. Также подростки приобретут ценный опыт взаимодействия с другими людьми.

Кроме того, подростки смогут посещать психолога и логопеда, в комфортной обстановке делиться переживаниями и проходить курс нейропсихологической коррекции. Тем временем в центре досуга будут проходтить занятия по йоге, танцам, скалолазанию, адаптивной физкультуре и айкидо. Помимо спорта подросткам также предложат заняться творчеством.

«Создание этого центра важная веха в развитии нашего городского проекта "Добрая Казань" (...) В этом и была цель "Доброй Казани" — объединить усилия людей с горячими сердцами для помощи нуждающимся в поддержке и развития идей инклюзии в Казани», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин на открытии центра.

Ранее сообщалось, что музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес», созданный по поручению президента России Владимира Путина в Севастополе, открылся для посетителей 30 июля. Строительство объектов «Нового Херсонеса» началось в 2022 году и было завершено за полтора года.

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