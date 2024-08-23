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20:57, 23 августа 2024Наука и техника

В iPhone разрешили поменять встроенное приложение для звонков

Apple разрешила жителям ЕС менять приложение для звонков в iPhone

Фото: Patty Zavala / Unsplash

Компания Apple разрешила пользователям из Евросоюза (ЕС) менять и удалять встроенные в iPhone приложения. Об этом сообщается на сайте разработчиков компании.

В настоящий момент единственным приложением для совершения звонков в iPhone является встроенная утилита Phone. Однако в ближайшее время проживающие в ЕС пользователи смогут поменять приложение на стороннее. Также жители стран Европы смогут сменить встроенные клавиатуру, менеджер паролей, приложение камеры, галерию и браузер.

В корпорации отметили, что пришли к этому решению после диалога с европейскими чиновниками и на фоне действия Закона о цифровых рынках (DMA). В других регионах мира ограничения останутся в силе.

Также в компании заявили, что пользователи из ЕС смогут удалять некоторые встроенные приложения и сервисы. К ним отнесли App Store, Messages, «Камера», «Фото» и Safari. Единственными приложениями, которые Apple не разрешит удалять с iPhone, останутся «Настройки» и Phone.

В ближайших обновлениях пользователи iPhone из ЕС смогут найти в настройках устройства раздел «Приложения по умолчанию» (Default Apps). В нем можно будет установить сторонние приложения в качестве основных.

Ранее в корпорации Apple заявили, что в iOS 18.1 у разработчиков будет возможность использовать модуль NFC. Таким образом, на iPhone смогут появиться альтернативы Apple Pay.

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      Андрей Ставицкий
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