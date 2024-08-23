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17:44, 23 августа 2024Силовые структуры

Появились кадры работы спецназа Росгвардии в волгоградской колонии

Росгвардия показала видео работы по освобождению заложников в ИК-19 Волгограда

Работа спецназа Росгвардии по освобождению заложников в исправительной колонии № 19 Волгоградской области попала на видео. Ролик «Ленте.ру» предоставили в пресс-службе ведомства.

На кадрах видна обстановка рядом с исправительным учреждением. На территории находится множество сотрудников силовых структур.

Как уточнили «Ленте.ру» в Росгвардии, их снайперы нейтрализовали осужденных, напавших на работников ИК № 19, четырьмя точными выстрелами. Все заложники террористов освобождены.

Днем в пятницу, 23 августа, в ИК № 19 в городе Суровикино Волгоградской области несколько сотрудников были взяты в заложники четырьмя заключенными. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).

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      Олеся Мицкевич
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