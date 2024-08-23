Появились подробности о пожаре в российском порту после ракетной атаки ВСУ

Площадь пожара в порту Кавказ после атаки ВСУ составляет 500 квадратных метров

Площадь пожара в порту Кавказ в Краснодарском крае, где Вооруженными силами Украины (ВСУ) был атакован железнодорожный паром с топливными цистернами, составляет 500 квадратных метров. Подробности об этом появились у ТАСС.

Как сообщили агентству в оперативных службах, возгорание локализовано. Тушение огня продолжается.

Ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ пострадали 13 членов экипажа парома. Четверых из них госпитализировали, а остальных отправили на амбулаторное лечение. Еще четыре человека, сопровождавших груз, не пострадали.

Вечером 22 августа ВСУ нанесли удар ракетой «Нептун» по железнодорожному парому «Конро Трейдер» в одном из крупнейших пассажирских портов России. Судно перевозило десятки цистерн с топливом. В результате начался пожар, и из-за полученных повреждений паром затонул.