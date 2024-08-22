Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:24, 22 августа 2024Россия

ВСУ ударили по порту «Кавказ». Потоплен паром с топливом, пропали более десяти человек

ВСУ ударили ракетой «Нептун» по порту «Кавказ» и затопили паром
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ana Martinez /  Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали один из крупнейших пассажирских портов России — «Кавказ» в Краснодарском крае. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.

По информации ведомства, украинская армия использовала ракету «Нептун». Удар пришелся по железнодорожному парому с топливными цистернами. По некоторым данным, под удар попало пришвартованное судно.

«Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершил киевский режим — атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". На месте работают экстренные и специальные службы. Площадь пожара и информация о пострадавших уточняется», — заявили представители оперштаба.

В данный момент на место прибыли экстренные службы. Площадь пожара уточняется.

Кадр: Telegram-канал «Крымский ветер»

Атакованный ракетой российский паром затонул, пропали больше 10 человек

Железнодорожный паром, поврежденный в результате ракетной атаки ВСУ, затонул, сообщили в оперштабе Краснодарского края. «В результате полученных повреждений паром в акватории порта "Кавказ" затонул», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, на атакованном пароме «Конро Трейдер» с топливными цистернами находились 15 человек. О судьбе членов экипажа пока ничего не известно.

Кадр: Telegram-канал «Крымский ветер»

Также в оперштабе отметили, что очагов возгорания на территории самого порта нет. Однако известно, что в порту на момент атаки находились десятки цистерн с топливом. По словам главы Темрюкского района Федора Бабенкова, на месте работают 12 пожарных расчетов.

«На месте работают 12 пожарных расчетов, три бригады ССМП, спасатели АСС Темрюкского района, спасатели "Кубань СПАС". На пароме находилось 30 цистерн с топливом», — сообщил чиновник.

Информация о пострадавших, а также о количестве членов экипажа на пароме на данный момент уточняется. «Ситуация в морском порту "Кавказ" находится на контроле у экстренных и силовых служб», — сообщили в Минтрансе РФ. Сотрудников порта эвакуировали за его периметр, к месту происшествия направляется спасательное судно.

Материалы по теме:
ВСУ дважды пытались вторгнуться в Брянскую область. В атаку пошли более 200 бойцов
ВСУ дважды пытались вторгнуться в Брянскую область. В атаку пошли более 200 бойцов
Сегодня
Украина планирует подготовить почву для возможных переговоров с Россией. Чего именно хочет Киев?
Украина планирует подготовить почву для возможных переговоров с Россией. Чего именно хочет Киев?
Сегодня
ВСУ выпустили 13 БПЛА по Волгоградской области. Начался пожар на военном объекте, аэропорт ограничил работу
ВСУ выпустили 13 БПЛА по Волгоградской области. Начался пожар на военном объекте, аэропорт ограничил работу
Сегодня

Момент взрыва в порту попал на видео

На кадрах, опубликованных в сети, виден густой черный столб дыма, поднимающийся в районе порта. Затем раздается взрыв, за которым следует яркая вспышка. Как сообщают очевидцы, дым виден на Таманском полуострове.

Пожару на пароме присвоили ранг сложности № 3. В оперштабе Кубани также напомнили местным жителям о запрете пyбликаций, фотo, видео и распростpaнении информации в coциальных сетях, связанных с paботой средств ПВO.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Миронова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по порту «Кавказ». Потоплен паром с топливом, пропали более десяти человек

      Захарова ответила президенту Чехии на слова о законности подрыва «Северных потоков»

      Известной телеведущей стало плохо в прямом эфире

      Дачников предостерегли от посадки ряда растений в саду

      Россия объявила бывшего эсэсовца Гунько в международный розыск

      На военной базе в Эстонии вспыхнула эпидемия желудочного гриппа

      Объем средств на банковских счетах россиян значительно вырос

      Украинка сняла видео на фоне граффити в Европе и разозлила местных жителей

      Дочь Заворотнюк показала сумку за сотни тысяч рублей

      Обнаружены причины аномального потепления 400 тысяч лет назад

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше