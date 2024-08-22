ВСУ ударили по порту «Кавказ». Потоплен паром с топливом, пропали более десяти человек

ВСУ ударили ракетой «Нептун» по порту «Кавказ» и затопили паром

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали один из крупнейших пассажирских портов России — «Кавказ» в Краснодарском крае. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.

По информации ведомства, украинская армия использовала ракету «Нептун». Удар пришелся по железнодорожному парому с топливными цистернами. По некоторым данным, под удар попало пришвартованное судно.

«Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершил киевский режим — атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". На месте работают экстренные и специальные службы. Площадь пожара и информация о пострадавших уточняется», — заявили представители оперштаба.

В данный момент на место прибыли экстренные службы. Площадь пожара уточняется.

Атакованный ракетой российский паром затонул, пропали больше 10 человек

Железнодорожный паром, поврежденный в результате ракетной атаки ВСУ, затонул, сообщили в оперштабе Краснодарского края. «В результате полученных повреждений паром в акватории порта "Кавказ" затонул», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, на атакованном пароме «Конро Трейдер» с топливными цистернами находились 15 человек. О судьбе членов экипажа пока ничего не известно.

Также в оперштабе отметили, что очагов возгорания на территории самого порта нет. Однако известно, что в порту на момент атаки находились десятки цистерн с топливом. По словам главы Темрюкского района Федора Бабенкова, на месте работают 12 пожарных расчетов.

«На месте работают 12 пожарных расчетов, три бригады ССМП, спасатели АСС Темрюкского района, спасатели "Кубань СПАС". На пароме находилось 30 цистерн с топливом», — сообщил чиновник.

Информация о пострадавших, а также о количестве членов экипажа на пароме на данный момент уточняется. «Ситуация в морском порту "Кавказ" находится на контроле у экстренных и силовых служб», — сообщили в Минтрансе РФ. Сотрудников порта эвакуировали за его периметр, к месту происшествия направляется спасательное судно.

Момент взрыва в порту попал на видео

На кадрах, опубликованных в сети, виден густой черный столб дыма, поднимающийся в районе порта. Затем раздается взрыв, за которым следует яркая вспышка. Как сообщают очевидцы, дым виден на Таманском полуострове.

Пожару на пароме присвоили ранг сложности № 3. В оперштабе Кубани также напомнили местным жителям о запрете пyбликаций, фотo, видео и распростpaнении информации в coциальных сетях, связанных с paботой средств ПВO.