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08:59, 22 августа 2024Россия

ВСУ выпустили 13 БПЛА по Волгоградской области. Начался пожар на военном объекте, аэропорт ограничил работу

Объект Минобороны в Волгоградской области загорелся после атаки дронов ВСУ

Фото: РИА Новости

Ранним утром в четверг, 22 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку на Волгоградскую область. Жители местного города Калач-на-Дону услышали звуки взрывов около 03:30 — работала система противовоздушной обороны (ПВО). До этого в воздухе были слышны характерные звуки пролета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Всего горожане насчитали от 6 до 10 громких взрывов.

Два БПЛА сбили на подлете к аэродрому

Позже появилась информация, что два украинских дрона были сбиты на подлете к аэродрому Мариновка в поселке Октябрьский, который находится в нескольких километрах от Калача-на-Дону. Один из беспилотников был уничтожен в нескольких километрах от аэродрома, а обломки второго упали на бытовку неподалеку. В результате начался пожар.

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Кроме того, губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что в результате атаки пожар начался на объекте Минобороны — туда также упали обломки дрона. Он указал, что средства ПВО смогли сбить большую часть украинских летательных аппаратов. Жертв и пострадавших, предварительно, удалось избежать.

Также в сети появились предполагаемые кадры момента попытки атаки на аэродром. На ролике слышны звуки стрельбы, вдали виден огненный шар, за которым следует взрыв.

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В результате украинской атаки по состоянию на 08:00 в аэропорту Волгограда были задержаны отправление и прибытие семи авиарейсов. Так, задержаны оказались три рейса из Волгограда в Москву и три обратных самолета, а также один рейс в Пермь. Как уточняет Росавиация, ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов с 01:49 по московскому времени.

Всего ВСУ выпустили по Волгоградской области 13 БПЛА

По данным российского Минобороны, в ночь на 22 августа Украина пыталась атаковать шесть регионов России. Средствам ПВО удалось перехватить 13 дронов над Волгоградской областью, 7 — над Ростовской, 4 — над Белгородской, 2 — над Воронежской, по одному — над Курской и Брянской областями.

Всего было уничтожено 28 летательных аппаратов.

По словам врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, кроме дрона, силы ПВО уничтожили над регионом две ракеты. Власти атакованных регионов сообщают, что пострадавших и повреждений объектов нет.

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      Анастасия Алимпиева
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