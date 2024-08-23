Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:39, 23 августа 2024Россия

Появились подробности о спасенном экипаже атакованного ВСУ российского парома

ТАСС: четыре члена экипажа затонувшего парома в порту «Кавказ» госпитализировали

Кадр: Reuters

Четверых членов экипажа парома в порту «Кавказ» Краснодарского края, который попал под ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ), госпитализировали. Об этом сообщил источник ТАСС в медицинских службах.

«По последним данным, пострадали 13 членов экипажа, из них 4 госпитализированы, 9 отпущены на амбулаторное лечение после оказания медицинской помощи», — сообщил собеседник агентства.

Еще четыре человека, которых спасли с парома, сопровождали груз. Они, предварительно, не пострадали.

ВСУ ударили по порту на Кубани ракетой «Нептун» в четверг, 22 августа. В результате затонул железнодорожный паром, на котором находились 30 цистерн с топливом. В сети опубликовали кадры с моментом взрыва в порту.

После атаки ВСУ судьба одного человека остается неизвестной. Порядка 65 фур скопилось на стоянке в поселке Ильич возле порта «Кавказ». Они везут скоропортящиеся продукты, поэтому вынуждены выбирать альтернативный путь через Ростовскую область.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Ростовской области уже шестые сутки горит нефтебаза. ВСУ бьют по ней дронами, чтобы подорвать цистерны с керосином

      Украинские футболисты отказались приветствовать судью из-за его работы в России

      Певица Алсу решила разделить с мужем миллиардное имущество

      Названы любимые виды экстрима россиян

      На Украине подтвердили продвижение ВС России в Торецке

      Майли Сайрус в откровенном образе снялась в рекламе Dolce & Gabbana

      Появились подробности о пожаре в российском порту после ракетной атаки ВСУ

      Открытку с загадочным «посланием из прошлого» доставили через 121 год

      В США оценили российский самолет «два в одном»

      В Херсонской области сообщили об уничтожении отделения солдат ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше