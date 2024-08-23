Появились подробности о спасенном экипаже атакованного ВСУ российского парома

ТАСС: четыре члена экипажа затонувшего парома в порту «Кавказ» госпитализировали

Четверых членов экипажа парома в порту «Кавказ» Краснодарского края, который попал под ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ), госпитализировали. Об этом сообщил источник ТАСС в медицинских службах.

«По последним данным, пострадали 13 членов экипажа, из них 4 госпитализированы, 9 отпущены на амбулаторное лечение после оказания медицинской помощи», — сообщил собеседник агентства.

Еще четыре человека, которых спасли с парома, сопровождали груз. Они, предварительно, не пострадали.

ВСУ ударили по порту на Кубани ракетой «Нептун» в четверг, 22 августа. В результате затонул железнодорожный паром, на котором находились 30 цистерн с топливом. В сети опубликовали кадры с моментом взрыва в порту.

После атаки ВСУ судьба одного человека остается неизвестной. Порядка 65 фур скопилось на стоянке в поселке Ильич возле порта «Кавказ». Они везут скоропортящиеся продукты, поэтому вынуждены выбирать альтернативный путь через Ростовскую область.