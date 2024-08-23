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10:21, 23 августа 2024Россия

Десятки фур скопились на стоянке возле российского порта после ракетной атаки ВСУ

РИА Новости: на стоянке возле порта Кавказ скопилось порядка 65 фур

Фото: Роман Соколов / ТАСС

Порядка 65 фур скопилось на стоянке в поселке Ильич возле порта Кавказ в Краснодарском крае, где Вооруженными силами Украины (ВСУ) был атакован железнодорожный паром. Об этом сообщили в администрации стоянки, пишет РИА Новости.

Как рассказал собеседник агентства, водители в основном везут скоропортящееся продукты, которые нужны в Крыму, поэтому он выбирают альтернативный сухопутный путь через Ростовскую область.

Ранее стало известно, что Водителей фур и легковых машин, направляющихся в сторону порта Кавказ, разворачивают за 13 километров на посту ДПС в поселке Ильич.

22 августа ВСУ атаковали ракетой «Нептун» железнодорожный паром «Конро Трейдер» в одном из крупнейших пассажирских портов России. На борту находились десятки цистерн с топливом. В результате удара начался пожар, и судно затонуло. Спасены 17 членов экипажа. Также сообщалось, что одного человека разыскивают.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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