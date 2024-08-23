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06:38, 23 августа 2024Россия

В Краснодарском крае начали разворачивать водителей на пути к порту «Кавказ»

РИА Новости: водителей на Кубани разворачивают за 13 км на пути к порту «Кавказ»

Алексей Мальгавко / РИА Новости

Водителей фур и легковых машин, направляющихся в сторону порта «Кавказ», разворачивают за 13 километров на посту ДПС в поселке Ильич на Кубани. Об этом сообщает журналист РИА Новости.

Патруль располагается у поста ДПС в 13 километрах от порта «Кавказ». Правоохранители разворачивают водителей фур и легковых машин, которые двигаются в сторону порта.

22 августа ВСУ атаковали один из крупнейших пассажирских портов России, «Кавказ» в Краснодарском крае, ракетой «Нептун». Удар пришелся по железнодорожному парому с топливными цистернами. В результате полученных повреждений паром затонул в акватории порта.

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