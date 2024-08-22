В Краснодарском крае спасатели не нашли человека после удара ВСУ по парому

МЧС: в Краснодарском крае спасатели ищут человека после удара ВСУ по парому

В Краснодарском крае спасатели продолжают поиски после украинского удара по парому в порту «Кавказ», сообщает МЧС России в Telegram-канале.

«По уточненной информации, неизвестно местонахождение одного человека», — говорится в публикации.

Ранее губернатор региона сообщил, что 17 членов экипажа парома были спасены после ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также он отметил, что на месте происшествия установили заграждения, чтобы избежать распространения топлива.

22 августа ВСУ атаковали один из крупнейших пассажирских портов России, «Кавказ» в Краснодарском крае, ракетой «Нептун». Удар пришелся по железнодорожному парому с топливными цистернами. В результате полученных повреждений паром затонул в акватории порта.