Премьер Украины потребовал отменить медкомиссию для раненых бойцов ВСУ

Премьер Украины Шмыгаль: недопустимо, когда раненый должен проходить ВВК

Ситуация, когда раненый боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) должен проходить военно-врачебную комиссию (ВВК), недопустима. Отменить повторное медицинское освидетельствование потребовал премьер-министр республики Денис Шмыгаль, передает «РБК-Украина».

«Это совершенно недопустимо, когда раненый боец должен ходить на какую-нибудь ВВК. Еще раз прошу с этим разобраться, обратить на это внимание», — заявил глава правительства.

Он потребовал у Министерства обороны и Министерства здравоохранения добиться того, чтобы раненые бойцы зачислялись в войска снабжения без медкомиссии.

Ранее стало известно, что на Украине в ВСУ начали набирать женщин-заключенных.