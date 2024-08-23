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18:08, 23 августа 2024Бывший СССР

Премьер Украины потребовал отменить медкомиссию для раненых бойцов ВСУ

Премьер Украины Шмыгаль: недопустимо, когда раненый должен проходить ВВК

Фото: Alina Smutko / Reuters

Ситуация, когда раненый боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) должен проходить военно-врачебную комиссию (ВВК), недопустима. Отменить повторное медицинское освидетельствование потребовал премьер-министр республики Денис Шмыгаль, передает «РБК-Украина».

«Это совершенно недопустимо, когда раненый боец должен ходить на какую-нибудь ВВК. Еще раз прошу с этим разобраться, обратить на это внимание», — заявил глава правительства.

Он потребовал у Министерства обороны и Министерства здравоохранения добиться того, чтобы раненые бойцы зачислялись в войска снабжения без медкомиссии.

Ранее стало известно, что на Украине в ВСУ начали набирать женщин-заключенных.

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      Глеб Палехов
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