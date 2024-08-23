Прокуратура проверит захваченную осужденными волгоградскую колонию

Прокуратура Волгоградской области проверит соблюдение закона содержания в ИК-19

Прокуратура Волгоградской области проверит соблюдение закона при отбывании наказания осужденными в исправительной колонии №19 (ИК-19), в которой произошел захват в заложники работающих в ней сотрудников Федеральной системы исполнения наказания (ФСИН). Об этом «Ленте.ру» сообщила исполняющая обязанности прокурора Волгоградской области Светлана Чиженькова.

По словам исполняющей обязанности прокурора области, будет дана оценка соблюдению требований, принимаемым мерам по пресечению нахождения в пользовании осужденных запрещенных предметов, которые могут угрожать безопасности персонала сотрудников ИК. Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по статьям о захвате заложников и о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

По факту ЧП начались следственные действия.

Ранее сообщалось, что ножи-бабочки, с которыми осужденные напали на сотрудников колонии №19 в Волгоградской области, могли быть куплены на территории исправительного учреждения.