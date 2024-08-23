Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:50, 23 августа 2024Силовые структуры

Прокуратура проверит захваченную осужденными волгоградскую колонию

Прокуратура Волгоградской области проверит соблюдение закона содержания в ИК-19
Начало событий в новости Раскрыто место покупки ножей для захвативших волгоградскую колонию осужденных

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Прокуратура Волгоградской области проверит соблюдение закона при отбывании наказания осужденными в исправительной колонии №19 (ИК-19), в которой произошел захват в заложники работающих в ней сотрудников Федеральной системы исполнения наказания (ФСИН). Об этом «Ленте.ру» сообщила исполняющая обязанности прокурора Волгоградской области Светлана Чиженькова.

По словам исполняющей обязанности прокурора области, будет дана оценка соблюдению требований, принимаемым мерам по пресечению нахождения в пользовании осужденных запрещенных предметов, которые могут угрожать безопасности персонала сотрудников ИК. Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по статьям о захвате заложников и о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

По факту ЧП начались следственные действия.

Ранее сообщалось, что ножи-бабочки, с которыми осужденные напали на сотрудников колонии №19 в Волгоградской области, могли быть куплены на территории исправительного учреждения.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Обнародованы официальные данные о жертвах захвата заложников в волгоградской колонии

      Найдено жилье в других странах по цене «однушки» в Москве

      Тайвань построит семь новых подводных лодок

      Названа причина захвата заложников заключенными в волгоградской ИК-19

      В России выросла средняя максимальная ставка по банковским вкладам

      Объяснено предназначение волосков у тарантула

      В КПРФ фразой «дайте лежать спокойно» оценили идею убрать некрополь у Кремлевской стены

      ФСИН поможет семьям пострадавших при захвате волгоградской колонии сотрудников

      Команда «Формулы-1» заявила о намерении погасить долги перед «Уралкалием»

      Рогов рассказал об ударах ВСУ по Запорожской области запрещенными боеприпасами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше