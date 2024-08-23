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16:27, 23 августа 2024Культура

Раскрыто самочувствие звезды «Кадетства» на фоне слухов о болезни

Народный артист Стеклов заявил, что с ним все в порядке на фоне слухов о болезни

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Народный артист России Владимир Стеклов рассказал о самочувствии на фоне слухов о том, что ему провели операцию по удалению опухоли. Его цитирует KP.RU.

По словам актера, с ним все в порядке. «Кто распускает обо мне слухи? Я нигде не свечусь, не хожу по светским мероприятиям, берегу себя... Не понимаю, откуда рождаются слухи. Сейчас у меня идут репетиции. Снимаюсь в фильме "Цинга". Это полный метр. Играю одну из главных ролей — священника. Потом едем в экспедицию на Ямал. Настроение у меня хорошее», — сказал Стеклов, отметив, что ситуация похожа на «заговор» против него.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что звезду сериалов «Кадетство» и «Нулевой пациент» прооперировали.

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      Варвара Кошечкина
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