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08:31, 23 августа 2024Забота о себе

Сексолог объяснила интерес зрелых женщин к мужчинам вдвое младше себя

Фото: iona didishvili / Shutterstock / Fotodom

Женщины среднего возраста выбирают партнеров вдвое младше себя не только из-за отличного секса, уверяет британский сексолог Трейси Кокс. Другие причины подобного выбора она объяснила изданию Daily Mail.

Кокс считает, что многие женщины выбирают партнеров младше себя, потому что с ними чувствуют себе сексуальнее, увереннее в себе и свободнее от обязательств. Интимная близость, как признались специалистке опрошенные ею женщины, тоже оказалась лучше с молодыми мужчинами. «Оральный секс, который он мне подарил, был лучшим в моей жизни. Я не могла им насытиться», — рассказала 51-летняя Николь.

Еще одной причиной зрелые женщины называют привлекательный внешний вид партнеров в возрасте от 20 до 30 лет и их позитивный взгляд на жизнь, добавила Кокс. Она отметила, что молодые мужчины менее пресыщены жизнью, поэтому они более веселые и открытые миру, а «их энергия и энтузиазм по отношению к жизни одновременно освежают и бодрят».

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Кроме того, по словам Кокс, молодые мужчины чаще всего лишены предрассудков, связанных с сексом, лучше осведомлены о физиологии женщины и готовы стараться, чтобы довести ее до оргазма. «Они знают о том, что такое клитор, где его найти и как его стимулировать. Короче говоря, они более подкованы в сексе. Чем больше мужчина знает о системе сексуальных реакций женщины, тем лучшим любовником он будет», — рассказала специалистка.

Также, по словам Кокс, многим зрелым женщинам нравится, что у молодых мужчин меньше травм из-за неудачного прошлого опыта, а значит, они менее циничны и зациклены на своих проблемах.

Ранее секс-коуч Рейчел Деалто дала совет разочаровавшимся в приложениях для знакомств людям. По ее словам, прежде всего нужно определиться со списком принципиальных требований к партнеру.

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      Наталья Обрядина
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