Секс-коуч дала совет разочаровавшимся в приложениях для знакомств людям

Люди стали отказываться от приложений для знакомств из-за выгорания и растущего безразличия к таким свиданиям, обратила внимание секс-коуч Рейчел Деалто. Советы разочаровавшимся в дейтинговых приложениях одиночкам она дала в беседе с Hypebae.

По словам Деалто, прежде всего нужно определиться со списком принципиальных требований к партнеру. «Определите, без каких основных качеств — не физических — вы не можете жить в партнере, и не соглашайтесь на меньшее. Постарайтесь сосредоточиться на четырех. Это могут быть доброта, интеллект, щедрость и так далее», — перечислила она.

Кроме того, напомнила она, нужно делать перерывы в свиданиях и не пытаться уложить как можно больше встреч в минимальное количество дней. Деалто предложила поддерживать позитивное мышление и в случае выгорания или игнорирования со стороны потенциальных партнеров находить отвлекающие занятия и повторять, например, по утрам аффирмацию: «Я достойна/достоин любви».

Коуч также обратила внимание на то, что одинокие люди часто ищут прежде всего эмоциональную зрелость, открытость и доброту, а не секс. Деалто призвала не стесняться показывать именно эти черты. «Покажите свою доброту и эмоциональный интеллект не только в своем профиле, но и в общении», — посоветовала она.

Ранее британская писательница и публицист Ребекка Рид перечислила веские аргументы в пользу секса на первом свидании. Рид заявила, что секс на первом свидании — лучший способ выяснить, подходят ли люди друг другу, и оценить, есть ли у отношений потенциал.