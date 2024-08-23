Объяснено предназначение волосков у тарантула

Journal of Natural History: волосы тарантула защищают от муравьев

Международная группа ученых объяснила, зачем тарантулам нужны волоски. Согласно статье, опубликованной в Journal of Natural History, густой волосяной покров тарантулов может быть защитным механизмом, который развился в ходе эволюции, чтобы противостоять атакам хищных муравьев.

Исследователи провели обширный обзор литературы и изучали взаимодействия тарантулов с другими видами. В ходе работы были собраны данные о более чем 60 новых случаях партнерства между тарантулами и земноводными из десяти разных стран, а также впервые задокументированы связи тарантулов со змеями, сенокосцами и фринами.

Наблюдения показали, что кочевые муравьи, которые нападают на совершенно разных членистоногих, склонны игнорировать как взрослых тарантулов, так и детенышей. Обычно муравьи проникали в нору тарантула, собирали остатки пищи и чистили нору, что было полезно для тарантула. Лишь несколько муравьев попытались напасть на паука, однако эти попытки не увенчались успехом, поскольку ноги паука были защищены бахромой жестких волосков.

Ученые выдвинули гипотезу, что густая волосатость тарантулов могла развиться в ходе эволюции как защита от муравьев. Волоски на теле пауков мешают муравьям кусать и жалить их, а также защищают яйцевые мешочки от вредных членистоногих.

Кроме того, исследователи наблюдали уникальные стратегии спасения тарантулов от муравьев, такие как покидание убежища и использование химических механизмов отпугивания хищников. Вероятно, тарантулы имеют специализированные железы, выделяющие вещества, неприятные для врагов.