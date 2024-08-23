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16:32, 23 августа 2024Экономика

Суд попросили запретить кондитеру Коркунову выезд из страны

Суд попросили запретить выезд из страны экс-совладельца Анкор банка Коркунова

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Анкор банк попросил Арбитражный суд Москвы установить для своего бывшего председателя совета директоров и совладельца, а также известного кондитера Андрея Коркунова запрет на выезд из России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующее заявление принято и будет рассмотрено инстанцией 24 сентября, говорится в материале.

Как пишут СМИ, бизнесмен в 90-х годах прошлого века занимался импортом кондитерской продукции, а в 1999-м запустил производство продукции с торговой маркой «Коркунов». Во второй половине 2000-х он занялся проектами недвижимости и возглавил совет директоров купленного вместе с партнерами Татэкобанка, который переименовали в «Анкор. Банк сбережений». Кондитерский бизнес Коркунова вместе с одноименным брендом был продан американской компании Wrigley, поглощенной позднее корпорацией Mars.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Анкор банка весной 2017 года, вскоре после этого Арбитраж Татарстана признал кредитную организацию банкротом. Столичный арбитражный суд в 2021 года по заявлению банка, конкурсным управляющим которого является Агентство по страхованию вкладов (АСВ), признал банкротом и самого Коркунова, введя в отношении него процедуру реализации имущества.

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