Туристка побывала в Узбекистане и раскрыла истинное отношение местных к россиянкам

Путешественница Елена Лисейкина побывала в Узбекистане и раскрыла истинное отношение местных жителей к туристкам из России. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор призналась, что отправлялась в поездку с опаской. «Все-таки одинокая женщина в незнакомой стране — немного тревожно, — отметила она. — Тем более узбекские женщины почти не ходят одни: они всегда или с мужчиной, или с мамой, свекровью или подругой».

Несмотря на это, россиянка ни разу не почувствовала себя в опасности. По ее словам, за время путешествия никто не попытался пристать к ней или обидеть ее.

«Местные мужчины максимум просто здоровались и махали руками, когда я шла в одиночестве по тротуару. Это непривычно, но никакого ощущения опасности не было», — заключила блогерша.

Другая россиянка назвала привычки жителей Узбекистана, которые показались ей дикими. Например, ее удивил обычай очень часто пить чай.