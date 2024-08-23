В Харьковской области назвали число вошедших в санитарную зону населенных пунктов

В Харьковской области была организована санитарная зона. Об этом рассказал глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает ТАСС.
По его словам, в санитарную зону в Харьковской области вошли порядка 13-14 населенных пунктов. Ганчев также выразил уверенность, что она будет расширяться.
«После того, как ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим. «Ленты.ру») полностью будут откинуты от Курской области, (...) будет дальше развиваться и санитарная зона по территории Харьковской области», — отметил глава ВГА Харьковской области.
Ранее Ганчев сообщал, что под контролем России в Харьковской области находится около 50 населенных пунктов. Отсутствие точных данных он объяснил нахождением ряда поселков в «серой зоне».