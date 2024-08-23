В Харьковской области назвали причины присутствия наемников в регионе

Ганчев: наемники в Харьковской области прикрывают дыры в обороне ВСУ

Глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости назвал причины присутствия наемников в регионе. По его словам, они прикрывают дыры в обороне Вооруженных сил Украины из-за переброски подразделений в Курскую область.

Чиновник отметил, что командование вынуждено оголять некоторые участки фронта, чтобы направлять новые резервы на российскую территорию.

«Не исключено, что с подразделениями наемников они поступили также, и мы видим очередную группу так называемого подкрепления, необходимую для перекрытия возникших дыр в обороне», — добавил он.

Ранее Ганчев сообщил, что в Харьковской области около 50 населенных пунктов находятся под контролем Вооруженных сил России (ВС РФ). Он напомнил, что в начале мая российские войска начали боевые действия на севере Харьковской области, форпостом сопротивления украинских военных стал Волчанск. Там ВСУ пытаются постоянно атаковать позиции, однако медленное продвижение в городе есть.

