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06:00, 23 августа 2024Мир

В Палестине заявили об ожидании широкомасштабной операции Израиля

МИД Палестины ожидает широкомасштабную операцию Израиля на Западном берегу

Фото: Ohad Zwigenberg / Reuters

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики рассказал, что страна ожидает от Израиля проведение широкомасштабной операции на Западном берегу, сообщает РИА Новости.

«Мы совершенно точно ожидаем этого. Мы видим все признаки того, что эти опасения подтверждаются. Но я считаю, что мы очень хорошо готовы к такой ситуации, если она произойдет», — заявил он.

Глава МИД выразил уверенность в том, что граждане будут бороться "за свое существование на палестинской земле". По его словам, ежедневно еврейское государство увеличивает число военных вторжений в палестинские населенные пункты на Западном берегу.

Ранее власти Израиля отказали президенту Палестины Махмуду Аббасу в посещении сектора Газа. По мнению аль-Малики, это является свидетельством израильской оккупации Газы.

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      Марина Совина
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