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21:55, 23 августа 2024Силовые структуры

В Подмосковье полиция объявила в розыск гражданина США

В Московской области объявили в розыск американца по подозрению в убийстве

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

В Московской области полиция ведет розыск гражданина США по подозрению в убийстве девушки. Об этом источник в правоохранительных органах рассказал агентству «Интерфакс».

По его информации, в четверг, 22 августа, тело женщины было найдено в подъезде дома, где она снимала квартиру. После этого в федеральный розыск объявили друга погибшей — американца Джареда Александра Чопеласа.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («убийство»). Полиция на данный момент устанавливает, в каких отношениях состояли разыскиваемый и жертва преступления.

Ранее Приморский краевой суд отклонил апелляцию стороны защиты американца Гордона Блэка. Суд признал Блэка виновным в угрозе расправой его девушке и краже у нее десяти тысяч рублей, приговорив к трем годам и девяти месяцам лишения свободы.

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