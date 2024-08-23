Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:58, 23 августа 2024Наука и техника

В Польше рассказали о страхе США перед дорогими истребителями

Defence24: Пентагон опасается создавать дорогие истребители шестого поколения

Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США представили концепцию дешевого и массового истребителя, который позволит создать численное превосходство над противником в потенциальных конфликтах. Это говорит о страхе Пентагона перед дорогими программами, рассказало польское издание Defence24.

Концепцию самолета представил начальник штаба ВВС США Дэвид Оллвин в ходе конференции Global Air and Space Chiefs Conference в Лондоне. «Это еще один сигнал о том, что Пентагон опасается создания машин шестого поколения настолько дорогих, что даже Вашингтон не сможет позволить себе купить их в нужном количестве», — предположил автор.

Как пишет издание, еще в 2021 году в США начали исследования в рамках программы TacAir. Специалисты пытались определить целесообразность создания относительно дешевого самолета, который можно было бы выпускать быстро и в больших количествах. Считается, что исследователи рассматривали легкий самолет на границе четвертого и пятого поколений.

Материалы по теме:
Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
Тяжелый убийцаВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
23 февраля 2021
Бюджетный убийца США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
Бюджетный убийцаСША испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
21 сентября 2020

Представленная Оллвином иллюстрация демонстрирует однодвигательную машину с технологиями снижения заметности. В публикации предположили, что новые методы проектирования и технологии производства, а также использование открытой архитектуры позволят снизить стоимость самолета.

В марте стало известно, что Военно-морские силы США перенаправят около миллиарда долларов финансирования с разработки ударного истребителя нового поколения F/A-XX на поддержание текущей боеготовности.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Захватившие колонию под Волгоградом выдвинули требования

      Мэр Тбилиси рассказал о нежелании грузин повторить ситуацию на Украине

      Муллу из Волгоградской мечети привезут для переговоров с террористами в ИК-19

      Дженнифер Лопес подала заявление на смену фамилии из-за развода с Беном Аффлеком

      Раскрыты детали о захваченной заключенными российской колонии

      После захвата колонии ФСИН России направила сотрудников в Волгоградскую область

      Минобороны отчиталось о поиске диверсантов ВСУ в курских лесах

      Лидер «Руки вверх!» задолжал за коммуналку

      Стали известны условия проживания выехавших из-под обстрелов в Курской области россиян

      Минобороны отчиталось об уничтожении сотен солдат ВСУ за сутки боев в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше