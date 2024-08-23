В России создали БПЛА на водороде для защиты Арктики

«Известия»: создан БПЛА на водородном топливе для защиты Арктики

В России создан беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на водородном топливе, предназначенный для защиты стратегической инфраструктуры в арктическом регионе. Об этом газете «Известия» рассказал разработчик инжинирингового центра автономной энергетики Московского физико-технического института (МФТИ) Владимир Зиновьев.

Основное предназначение беспилотника — мониторинг трубопроводов и линий электропередачи. Главное преимущество — отсутствие вибраций при полете, а также теплового и топливного следов. С полным баком БПЛА может находиться в воздухе до двух часов. Заправка топливных баллонов беспилотника требует не более 20 секунд. Создание БПЛА началось менее года назад.

Ранее РИА Новости со ссылкой на Национальную технологическую инициативу (НТИ) сообщило, что в рамках конкурса «Аэрологистика» успешно продемонстрирована технология несталкивающихся беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Detect-And-Avoid-System (DAA).