В сети распространился фейк об уничтожении российскими военными своей БМП

Сообщение об уничтожении военными ВС России своей БМП не подтвердилось

Бывший заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтожения бронированной машины пехоты (БМП) и написал, что экипаж российской БМП-3 в упор расстреливает собственную БМП-2. «Место действия – село Русская Конопелька Курской области. Это многое объясняет. Украинский "Козак" оперативно отъехал от камикадзе, а потом добавил жару. Самое эпичное, что россияне хвастаются этим видео, как небывалым успехом», — добавил Геращенко.

На кадрах можно заметить знак «V», который Вооруженные силы (ВС) России наносят на свою военную технику. Однако на самом деле на БМП-2 нанесен тактический знак «треугольник» — Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали рисовать его совсем недавно. Этот знак может быть нанесен как основанием вверх, как и вниз — на видео изображен первый вариант. Основание при этом спрятано под пушкой, поэтому «треугольник» можно спутать с «V».

Выдает принадлежность БМП-2 к ВСУ и антидроновый «мангал».

Информация о том, что ВС России уничтожили свою БМП-2 в Курской области, не распространилась в российских СМИ. Об этом написали лишь украинские Telegram-каналы.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».