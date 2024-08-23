Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:28, 23 августа 2024Интернет и СМИ

В сети распространился фейк об уничтожении российскими военными своей БМП

Сообщение об уничтожении военными ВС России своей БМП не подтвердилось

Фото: Александр Река / ТАСС

Бывший заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтожения бронированной машины пехоты (БМП) и написал, что экипаж российской БМП-3 в упор расстреливает собственную БМП-2. «Место действия – село Русская Конопелька Курской области. Это многое объясняет. Украинский "Козак" оперативно отъехал от камикадзе, а потом добавил жару. Самое эпичное, что россияне хвастаются этим видео, как небывалым успехом», — добавил Геращенко.

На кадрах можно заметить знак «V», который Вооруженные силы (ВС) России наносят на свою военную технику. Однако на самом деле на БМП-2 нанесен тактический знак «треугольник» — Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали рисовать его совсем недавно. Этот знак может быть нанесен как основанием вверх, как и вниз — на видео изображен первый вариант. Основание при этом спрятано под пушкой, поэтому «треугольник» можно спутать с «V».

Выдает принадлежность БМП-2 к ВСУ и антидроновый «мангал».

Информация о том, что ВС России уничтожили свою БМП-2 в Курской области, не распространилась в российских СМИ. Об этом написали лишь украинские Telegram-каналы.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Всех захватчиков волгоградской колонии ликвидировали в ходе штурма

      Обнаружены следы древней подводной лавины

      На Украине рассказали о массовых отказах воевать мобилизованных в ВСУ заключенных

      Популярная юмористка рассказала о борьбе с раком

      Названы признаки мошенничества со съемным жильем

      Боец ММА изнасиловал сотрудницу сауны в Таиланде

      Анна Хилькевич ответила хейтерам на критику дешевого подарка для дочери

      Силовики взяли под контроль захваченную волгоградскую колонию

      Россияне пожаловались на опасную спортивную площадку за 50 миллионов рублей

      Захватчиков волгоградской колонии ликвидировали снайперы Росгвардии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше