Ветеран ФСИН рассказал об инструкциях на случай захвата заложников в ИК

Ветеран ФСИН Макиенко рассказал об инструкциях на случай захвата заложников в ИК

У ФСИН есть общие инструкции на случай захвата заложников заключенными, как в случае ИК-19 в Волгоградской области, сказал «Ленте.ру» полковник внутренней службы в отставке, ветеран ФСИН Василий Макиенко. Но он подчеркнул, что инструкции носят достаточно общий характер, в каждом случае приходится определять уникальный порядок действий.

«Инструкции на данный счет есть, но они очень общие, действовать нужно на уровне ситуации. Типовые сценарии отрабатываются и спецназом, и другими службами, но всегда есть очень большая разница в том, где происходит захват, кто в нем участвует и так далее», — объяснил полковник.

По словам Макиенко, ситуацию захвата заложников, как правило, в первую очередь пытаются урегулировать с помощью переговоров, чтобы избежать дополнительных жертв. Следующие шаги уже более радикальны.

«Всегда лучше объяснить преступникам, что добровольный отказ от их намерений приведет к минимальному наказанию. Но, если они упорствуют, принимаются меры для минимизации ущерба. В крайнем случае — ликвидация преступников. Учитывая то, кто захватил ИК-19, надо сказать, что работать с ними достаточно тяжело. Насколько я знаю, к урегулированию привлекли мусульманское духовенство, будем надеяться, это поможет», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Днем 23 августа в исправительной колонии № 19 в городе Суровикино Волгоградской области взяли в заложники нескольких человек. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).

