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11:24, 23 августа 2024Бывший СССР

Власти Грузии захотели признать антиконституционной деятельность партии Саакашвили

Премьер Грузии заявил о намерении признать партию Саакашвили антиконституционной
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Власти Грузии планируют признать деятельность партии бывшего президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» антиконституционной. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

Помимо самой партии, Кобахидзе рассказал о намерениях признать антиконституционными другие политические организации, непосредственной связанные с «Единым национальным движением».

«Также вы знаете, что к коллективному "Нацдвижению" относятся "Ахали", "Гирчи", "Дроа". У всех этих политиков прошлое и настоящее связано с "Нацдвижением"», — рассказал политик.

По его словам, все эти движения являются одной криминальной политической силой, которая должна быть осуждена.

Ранее Кобахидзе заявил, что власти Грузии не намерены убирать из конституции 78-ю статью о стремлении в Европейский союз (ЕС) и НАТО. «Я могу однозначно сказать, что мы не планируем ни убирать, ни вносить поправки в статью 78», — сказал он.

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      Валентин Карант
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