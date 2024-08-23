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11:10, 23 августа 2024Бывший СССР

Власти Грузии заявили о нежелании убирать из конституции статью об интеграции в ЕС и НАТО

Власти Грузии не намерены убирать из конституции статью о стремлении в ЕС и НАТО

Фото: Bernd Elmenthaler / Globallookpress.com

Власти Грузии не намерены убирать из конституции 78-ю статью о стремлении в Европейский союз (ЕС) и НАТО. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Я могу однозначно сказать, что мы не планируем ни убирать, ни вносить поправки в статью 78», — сказал он.

Ранее глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил, что после осенних парламентских выборов устроит Нюрнбергский процесс для оппозиционной партии бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». По его словам, народное большинство «вынесет правильный приговор этому единству, не имеющих родины, иностранной агентуры, готовой подписаться на все антигосударственные задания».

Перед этим, 21 августа, Иванишвили выступил в грузинском городе Мцхете на трибуне с бронированным стеклом. Вместе с ним вышли премьер Кобахидзе и другие лидеры правящей партии, но они за бронированным стеклом не скрывались.

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      Александр Курбатов
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