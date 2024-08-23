Врача отстранили от работы за ненужный ректальный осмотр

В Канаде врача отстранили от работы из-за ректального осмотра пациента

Семейный врач из Канады был отстранен от работы из-за ректального осмотра пациента. Об этом сообщает CBC News.

Пол Фелан из Колледжа врачей и хирургов Острова Принца Эдуарда стал фигурантом внутреннего расследования в сентябре 2022 года после поступившей жалобы. Женщина сообщила начальству Фелана, что она обеспокоена тем, как он лечил ее брата. Следователи пришли к выводу, что поведение Фелана «может представлять собой профессиональный проступок или некомпетентность». Причина оказалась в частоте и характере пальцевых ректальных осмотров, которые проводил Фелан.

В постановлении на сайте колледжа говорится, что врачу был объявлен выговор «за частое проведение ненужных пальцевых ректальных исследований и использование устаревшей методики, которая предполагает, что пациент лежит на спине лицом вверх».

Колледж также предписал Фелану выплатить штраф в размере двух тысяч долларов (примерно 134,6 тысячи рублей). Кроме того, он должен будет пройти тренинг. И то, и другое Фелан оплатит из собственных средств.

Ранее в США врач попал за решетку, когда выяснилось, что он выписывал женщине медикаменты в обмен на секс. Пациентка была наркозависимой, врач помогал ей достать опиоиды.