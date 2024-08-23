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06:01, 23 августа 2024Интернет и СМИ

Женщина встретилась с мужчиной из приложения знакомств и попала в неловкую ситуацию

Фото: freepic.diller / freepik

Пользовательница Reddit поделилась историей от том, как встретилась с мужчиной из приложения знакомств и попала в неловкую ситуацию. Женщина по ошибке отправила новому знакомому сообщение, предназначавшееся ее подругам.

Автор поста написала, что после развода активно ходит на свидания с мужчинами. «Мои две лучшие подруги тоже одиноки и часто ходят на свидания, мы пишем друг другу о своих новых знакомствах», — отметила она.

Неделю назад, по словам героини истории, она познакомилась с мужчиной по имени Джо в приложении для знакомств и пошла с ним на свидание. «Джо замечательный, он имеет докторскую степень и является доцентом в университете», — описала она мужчину.

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Женщина рассказала, что свидание прошло замечательно, а после встречи Джо предложил ей увидеться снова. «У нас с подругами есть групповой чат, я хотела поделиться с ними подробностями встречи. (...) Я сказала, что в целом оцениваю Джо на 8 из 10, и нажала на кнопку отправки», — написала автор истории. В итоге, по словам рассказчицы, она по ошибке отправила сообщение новому знакомому.

Героиня истории добавила, что не смогла отменить отправку сообщения. По этой причине ей пришлось отправить Джо сообщение с извинениями, объяснив, что оно было предназначено для ее подруг. «Он нашел все это забавным и сказал, что с радостью примет оценку 8 из 10», — заключила рассказчица.

В комментариях многие посчитали смешной ситуацию, произошедшую с автором поста. Комментаторы предположили, что у мужчины хорошее чувство юмора, так как он позитивно воспринял полученное сообщение.

Ранее пользователь X рассказал, как сходил на первое свидание и увидел неожиданное сообщение в телефоне девушки. «Ну внешность — это не главное», — говорилось в послании, адресованном девушке. Автор поста решил, что в сообщении речь шла о нем.

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      Олег Давыдов
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