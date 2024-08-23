Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:33, 23 августа 2024Россия

Житель Суджи преодолел 60 километров под атаками ракет ВСУ и рассказал об этом

Житель Суджи преодолел 60 километров под атаками ракет ВСУ и рассказал об этом

Фото: Globallookpress.com

Житель Суджи Курской области Иван Ковалев преодолел 60 километров под атаками со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы выбраться. Об этом он рассказал «Известиям».

Мужчина решил вывести мать из Суджи, когда начался массированный обстрел центра города. Населенный пункт уже был закрыт, поэтому пожилую россиянку с котом пришлось отправить с инкассаторской машиной.

«Это историческое событие, и нужно было как-то это зафиксировать хотя бы для себя, показать другим, потому что люди не совсем понимают, что там происходило», — объяснил свое решение выехать из города самостоятельно Иван.

Материалы по теме:
«Они рухнули в воду вместе с мостом» Что пережили россияне, спасавшиеся от атакующих Курскую область отрядов ВСУ?
«Они рухнули в воду вместе с мостом»Что пережили россияне, спасавшиеся от атакующих Курскую область отрядов ВСУ?
22 августа 2024
Тысячи людей пропали под Курском после вторжения ВСУ. Почему они не смогли эвакуироваться и что известно об их судьбе?
Тысячи людей пропали под Курском после вторжения ВСУ.Почему они не смогли эвакуироваться и что известно об их судьбе?
21 августа 2024
ВСУ перебрасывают новые войска под Курск и уничтожили три моста в Глушковском районе. Что известно о боях в регионе?
ВСУ перебрасывают новые войска под Курск и уничтожили три моста в Глушковском районе.Что известно о боях в регионе?
19 августа 2024

По его словам, он начал свой путь из Суджи на велосипеде, затем ему пришлось идти пешком через поля и посадки. От беспилотников он прятался в водосточной трубе. На дороге он видел дроны, оружие и разбитые машины.

Ранее стало известно, что под Курском пенсионерка три дня скрывалась от напавших на регион бойцов ВСУ и пила грязную воду. Когда женщина заметила приближение машины с солдатами ВСУ, она спряталась в канализационную яму, которая не использовалась и заросла травой

Бои в Курской области идут больше двух недель. После вторжения ВСУ в регионе ввели режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального характера. Из-за опасности со стороны ВСУ из приграничья эвакуировали более 121 тысячи человек. По последним данным, жертвами атак стал 31 человек, еще свыше 190 россиян пострадали. О судьбе более двух тысяч россиян ничего неизвестно.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      После атаки ВСУ на порт «Кавказ» пропал один человек. Его судьба остается неизвестной

      Экс-боец ВСУ призвал украинцев идти против властей в Киеве

      Минтранс захотел установить больше камер для фиксации ПДД на части дорог России

      В Польше упал российский метеорологический зонд

      Двух российских чиновников задержали за превышение полномочий

      Посол пригрозил ответом Путина на вылазку ВСУ в Курской области

      Соратник Кадырова заявил об уничтожении двух групп ВСУ в Курской области

      Россиянка побывала в США и раскрыла причину массового ожирения американцев

      Российский хоккеист назвал преимущества Москвы перед Нью-Йорком

      Житель Суджи преодолел 60 километров под атаками ракет ВСУ и рассказал об этом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше