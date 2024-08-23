Житель Суджи преодолел 60 километров под атаками ракет ВСУ и рассказал об этом

Житель Суджи преодолел 60 километров под атаками ракет ВСУ и рассказал об этом

Житель Суджи Курской области Иван Ковалев преодолел 60 километров под атаками со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы выбраться. Об этом он рассказал «Известиям».

Мужчина решил вывести мать из Суджи, когда начался массированный обстрел центра города. Населенный пункт уже был закрыт, поэтому пожилую россиянку с котом пришлось отправить с инкассаторской машиной.

«Это историческое событие, и нужно было как-то это зафиксировать хотя бы для себя, показать другим, потому что люди не совсем понимают, что там происходило», — объяснил свое решение выехать из города самостоятельно Иван.

По его словам, он начал свой путь из Суджи на велосипеде, затем ему пришлось идти пешком через поля и посадки. От беспилотников он прятался в водосточной трубе. На дороге он видел дроны, оружие и разбитые машины.

Ранее стало известно, что под Курском пенсионерка три дня скрывалась от напавших на регион бойцов ВСУ и пила грязную воду. Когда женщина заметила приближение машины с солдатами ВСУ, она спряталась в канализационную яму, которая не использовалась и заросла травой

Бои в Курской области идут больше двух недель. После вторжения ВСУ в регионе ввели режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального характера. Из-за опасности со стороны ВСУ из приграничья эвакуировали более 121 тысячи человек. По последним данным, жертвами атак стал 31 человек, еще свыше 190 россиян пострадали. О судьбе более двух тысяч россиян ничего неизвестно.