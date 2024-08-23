CNN: жители Покровска в ДНР прячут детей от принудительной эвакуации

Жители Покровска в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) прячут детей от принудительной эвакуации, организованной местными властями из-за быстрого наступления Вооруженных сил России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова главы военной администрации соседнего города Мирнограда Юрия Третьяка.

«У нас есть случаи, когда родители прячут своих детей. Сегодня (20 августа) у нас будет встреча с полицией, чтобы обсудить, как мы будем работать с такими людьми, как мы будем искать таких родителей, которые прячут детей и дают ложную информацию о том, что дети давно уехали», — рассказал чиновник. По его словам, такие действия местных жителей вынуждают военную администрацию наносить семьям визиты на дом.

По данным местных властей, ежедневно из города эвакуируется 600-700 человек. При этом чаще всего люди, отказывающиеся уезжать, говорят, что им «некуда идти». Как сообщил Третьяк, украинские власти не ожидали такого быстрого продвижения российских военных. Он подчеркнул, что сейчас они рассчитывают завершить эвакуацию к концу недели.

Ранее командир 110-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) предсказал Покровску участь Бахмута и Авдеевки. По его словам, взятие города российскими военными — вопрос времени.