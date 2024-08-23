Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:38, 23 августа 2024Бывший СССР

Жители Покровска начали прятать детей от эвакуации

CNN: жители Покровска в ДНР прячут детей от принудительной эвакуации

Фото: Thomas Peter / Reuters

Жители Покровска в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) прячут детей от принудительной эвакуации, организованной местными властями из-за быстрого наступления Вооруженных сил России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова главы военной администрации соседнего города Мирнограда Юрия Третьяка.

«У нас есть случаи, когда родители прячут своих детей. Сегодня (20 августа) у нас будет встреча с полицией, чтобы обсудить, как мы будем работать с такими людьми, как мы будем искать таких родителей, которые прячут детей и дают ложную информацию о том, что дети давно уехали», — рассказал чиновник. По его словам, такие действия местных жителей вынуждают военную администрацию наносить семьям визиты на дом.

По данным местных властей, ежедневно из города эвакуируется 600-700 человек. При этом чаще всего люди, отказывающиеся уезжать, говорят, что им «некуда идти». Как сообщил Третьяк, украинские власти не ожидали такого быстрого продвижения российских военных. Он подчеркнул, что сейчас они рассчитывают завершить эвакуацию к концу недели.

Ранее командир 110-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) предсказал Покровску участь Бахмута и Авдеевки. По его словам, взятие города российскими военными — вопрос времени.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Президент принял решение». Посол России пригрозил Киеву суровым ответом за вторжение в Курскую область

      Внешность 49-летнего Дэвида Бекхэма на новом видео удивила фанатов

      Россиянин в течение пяти лет насиловал проживающих с ним школьников и был арестован

      В Германии правительство призвали прекратить спонсировать Украину

      Трамп пригрозил другим странам пошлинами из-за одного их решения

      Появились подробности о попытавшемся атаковать Курскую АЭС дроне-камикадзе ВСУ

      В Австралии собрались построить крупнейший центр генерации солнечной энергии

      Названы более выгодные альтернативы отдыху в Турции

      Губерниев высказался о ненастоящей сборной Колумбии на турнире в России

      Россияне начали скупать средства контрацепции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше