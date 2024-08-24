Американский штат впервые за 13 лет проведет смертную казнь

AP: Южная Каролина проведет первую смертную казнь за 13 лет

Южная Каролина в пятницу, 20 сентября, проведет первую за 13 лет смертную казнь. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Отмечается, что высшую меру наказания применят в отношении Фредди Юджина Оуэнса, осужденного за расправу над продавцом в 1997 году. Подчеркивается, что заключенный сможет самостоятельно выбрать способ казни: электрошок, инъекция или добавленный недавно расстрел.

AP отмечает, что долгое время Южная Каролина была лидером по числу казней. При этом в последние годы американский штат испытывал трудности с поставками препаратов для инъекций.

Ранее депутат Государственной Думы Сергей Колунов заявил, что в ближайшее время обратится в Конституционный суд с предложением отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников.