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23:55, 24 августа 2024Мир

Американский штат впервые за 13 лет проведет смертную казнь

AP: Южная Каролина проведет первую смертную казнь за 13 лет

Фото: Desmond Boylan / Reuters

Южная Каролина в пятницу, 20 сентября, проведет первую за 13 лет смертную казнь. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Отмечается, что высшую меру наказания применят в отношении Фредди Юджина Оуэнса, осужденного за расправу над продавцом в 1997 году. Подчеркивается, что заключенный сможет самостоятельно выбрать способ казни: электрошок, инъекция или добавленный недавно расстрел.

AP отмечает, что долгое время Южная Каролина была лидером по числу казней. При этом в последние годы американский штат испытывал трудности с поставками препаратов для инъекций.

Ранее депутат Государственной Думы Сергей Колунов заявил, что в ближайшее время обратится в Конституционный суд с предложением отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников.

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      Евгений Силаев
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