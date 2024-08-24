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11:43, 24 августа 2024Россия

Добровольческая бригада «Эспаньола» создала штурмовой мотобатальон

Командир «Эспаньолы» Орлов: штурмовики бригады будут передвигаться на мотоциклах

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командир добровольческой бригады «Эспаньола» Станислав Орлов с позывным Испанец рассказал о создании нового штурмового мотобатальона. О том, что штурмовики бригады будут передвигаться на мотоциклах, он сообщил в беседе с ТАСС.

По словам Испанца, в бригаде сразу поняли, что мир изменился, и в 2022 году нельзя было воевать по учебникам 1970-1980-ых годов. «И мы сразу начали искать нестандартные пути решения, подходы к решению боевых задач. Начиная от обычной штурмовой роты, штурмовой мотобат, который под прикрытием средств радиоэлектронной борьбы может проскакивать на территорию противника», — поделился командир.

Мотоциклисты, изначально обученные для штурмовых действий, объяснил он, сейчас организуют логистику и доставку грузов на передний край. Таким методом они доставляют провизию и боекомплект доставляем, рассказал Орлов.

Российское воинское формирование Эспаньола было создано в 2022 году. Оно состоит из фанатов футбольных клубов «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и других.

Ранее российский военный по имени Михаил, сбивший украинский дрон головой в прыжке, заявил о желании вернуться на СВО.

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