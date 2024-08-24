Сбивший украинский дрон головой военный заявил о желании вернуться на СВО

Штурмовик, сбивший украинский дрон в прыжке, ждет операции на позвоночнике

Российский военный по имени Михаил, сбивший украинский дрон головой в прыжке, заявил о желании вернуться на СВО. Об этом сообщает Shot со ссылкой на отца штурмовика.

По словам отца, 33-летний военнослужащий ждет операции на позвоночнике в больнице. Михаил, уточнил мужчина, с 2014 по 2015 год воевал в Донбассе. В июле 2024 он записался добровольцем на СВО и попал в штурмовую роту. 4 августа он сбил украинский дрон головой во время выполнения боевого задания на харьковском направлении. Удар на себя приняла каска, сам он получил осколочное ранение левой лопатки (осколок застрял возле позвоночника), два осколка застряли в правой голени. Михаил в шоковом состоянии дошел до российских военных, где ему была оказана медицинская помощь.

Отец подчеркнул, что гордится сыном. Здоровью Михаила сейчас ничего не угрожает, он уже выходит на прогулки. У военнослужащего есть жена и сын.

Видеозапись с российским бойцом, отражающим атаку украинского дрона головой, появилась в сети 14 августа. Ее опубликовал военный корреспондент Александр Коц.