Китай применил сигнальные ракеты для защиты спорного рифа

MT: КНР применила сигнальные ракеты против самолета Филиппин у рифа Самора

Китай применил несколько сигнальных ракет в отношении самолета Cessna 208B Grand Caravan, оказавшегося у рифа Самора. Последний является предметом спора КНР и Филиппин, пишет Manila Times.

Инцидент произошел 22 августа. По данным издания, самолет принадлежит филиппинскому Бюро рыболовства и водных ресурсов.

Рядом с островом Паната, который также является предметом спора КНР и Филиппин, были замечены объекты, похожие на военные, говорится в публикации GMA News. Однако китайские власти ранее опровергали возможность превращения данной локации в военную базу, замечает сотрудник филиппинской береговой охраны в Южно-Китайском море.

По версии китайской стороны, КНР предприняла ответные меры из-за двух филиппинских военных самолетов, оказавшихся вблизи спорного рифа. О каких мерах идет речь, в дипведомстве разъяснять не стали.

Ранее стало известно о столкновении китайского и филиппинского военных кораблей в Южно-Китайском море. Представитель береговой охраны КНР Ган Юй назвал случившееся ответственностью филиппинской стороны. Он призвал прекратить нарушения и провокации, предупредив Филиппины «обо всех вытекающих последствиях», если этого не произойдет.

