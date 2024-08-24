Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости и пожелал народу мирного неба

Президент Белоруссии Лукашенко пожелал народу Украины мирного неба

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости. Текст поздравления опубликовала пресс-служба главы государства.

«На белорусской земле всегда с особым уважением и теплотой относились к сердечному и трудолюбивому народу Украины», — отметил Лукашенко. Он заявил, что белорусов и украинцев объединяют не только общая судьба и родственные связи, но и стремление дружить и ладить с соседями. По словам Лукашенко, ради нынешнего и будущего поколения славянских народов необходимо «разговаривать на языке мира». «Другой альтернативы нет», — заверил он.

Президент Белоруссии пообещал делать все возможное для обеспечения безопасности в регионе. Он пожелал жителям Украины мирного неба, гражданского согласия, благополучия и сплоченности.

Ранее Лукашенко назвал виновных в развязывании бойни на Украине. По его словам, полномасштабный конфликт развязали украинские «оголтелые политики-националисты».