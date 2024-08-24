Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:57, 24 августа 2024Бывший СССР

Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости и пожелал народу мирного неба

Президент Белоруссии Лукашенко пожелал народу Украины мирного неба

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости. Текст поздравления опубликовала пресс-служба главы государства.

«На белорусской земле всегда с особым уважением и теплотой относились к сердечному и трудолюбивому народу Украины», — отметил Лукашенко. Он заявил, что белорусов и украинцев объединяют не только общая судьба и родственные связи, но и стремление дружить и ладить с соседями. По словам Лукашенко, ради нынешнего и будущего поколения славянских народов необходимо «разговаривать на языке мира». «Другой альтернативы нет», — заверил он.

Материалы по теме:
«Просто так не уйду» Прогулки с автоматом, досрочные выборы и бегство оппозиции: главное из нового интервью Лукашенко
«Просто так не уйду»Прогулки с автоматом, досрочные выборы и бегство оппозиции: главное из нового интервью Лукашенко
8 сентября 2020
Хорошо посидели Лукашенко выпал шанс преодолеть кризис в Белоруссии. Почему президент им не воспользовался?
Хорошо посиделиЛукашенко выпал шанс преодолеть кризис в Белоруссии. Почему президент им не воспользовался?
15 февраля 2021

Президент Белоруссии пообещал делать все возможное для обеспечения безопасности в регионе. Он пожелал жителям Украины мирного неба, гражданского согласия, благополучия и сплоченности.

Ранее Лукашенко назвал виновных в развязывании бойни на Украине. По его словам, полномасштабный конфликт развязали украинские «оголтелые политики-националисты».

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      США могут изменить пакет помощи Украине из-за атаки на Курскую область. Чего боится Вашингтон?

      В России отреагировали на планы Вашингтона пересмотреть поставки помощи Украине

      Перешедший в клуб КХЛ канадский хоккеист ответил на вопрос о страхе перед Россией

      Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости и пожелал народу мирного неба

      Зеленский предложил место для проведения второго «саммита мира»

      Стало известно об опасениях Киева при оформлении погашаемого за счет России кредита

      Добровольческая бригада «Эспаньола» создала штурмовой мотобатальон

      ЕС впервые обсудит возможность отправки инструкторов на Украину

      Шуфутинский повысил стоимость выступлений перед 3 сентября

      Мошенники из «Минздрава» обманули россиянку на 9,4 миллиона рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше