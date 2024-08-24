На Солнце за день произошло девять мощных вспышек

ФГБУ ИПГ: на Солнце 23 августа произошло девять мощных вспышек

На Солнце за день произошло девять мощных вспышек. Об этом рассказали в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»), передает ТАСС.

Ученые уточнили, что первая вспышка класса М3.5 произошла 23 августа в 06:41 по московскому времени и длилась 14 минут. Последняя вспышка класса М5.1 произошла в 23:12 по московскому времени. Между ними на протяжении дня наблюдались еще семь вспышек от М до М3.4.

В данный момент уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли находился на уровне R1 по шкале из пяти показателей.

Ранее ученые, работающие в рамках миссии НАСА Magnetospheric Multiscale Mission (MMS), зафиксировали редкое явление во время коронального выброса массы (CME). Оказалось, что скорость распространения силовых линий в намагниченной плазме коронального выброса превысила скорость солнечного ветра, которая обычно выше альвеновской скорости. Это привело к временному исчезновению головной ударной волны — области, где магнитопауза Земли и плазма, окружающая магнитосферу, встречается с солнечным ветром. В результате этого аномального явления геомагнитный хвост Земли был заменен структурами, называемыми альвеновскими крыльями, которые соединяли магнитосферу Земли с недавно извергнувшимся регионом Солнца.