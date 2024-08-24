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07:03, 24 августа 2024Экономика

Назван процент поддельных запчастей на авторынке

Автоэксперт Ракитин: 35 процентов запчастей в России являются контрафактом

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Контрафактные запчасти на российском автомобильном рынке занимают 35 процентов продукции, автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Процент поддельных автозапчастей он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«У нас очень много неоригинальных запчастей. Но надо понимать, что есть неоригинальные запчасти, а есть контрафактные запчасти. Это две большие разницы. Контрафактные запчасти — это подделки. Это абсолютно опасные вещи. Потому что там, где их производят, нет никакого контроля качества», — заявил Ракитин.

По словам автоэксперта, контрафакт приходит зачастую в коробках очень похожих или практически одинаковых с настоящими или неоригинальными запчастями.

Контрафакта сейчас на рынке, я думаю, процентов 35

Максим Ракитинавтоэксперт

«Что касается неоригинала, то это абсолютно нормально. Если он качественный, если он произведен известным брендом, то пользоваться им совершенно спокойно можно. Очень многие производители даже рекомендуют неоригинальные запчасти для своих автомобилей», — заключил он.

Ранее стало известно, что российский автопроизводитель «Москвич» спрогнозировал рост продаж своих машин в 2025 году. Предприятие рассчитывает реализовать в следующем году 35-40 тысяч автомобилей бренда. Этот показатель на 29-48 процентов больше, чем плановый показатель продаж в 2024 году. Отмечается, что в конце текущего года на заводе стартует производство семиместного кроссовера «Москвич 8».

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      Алена Шевченко
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