У французской синагоги подожгли две машины

BFMTV: перед синагогой на юге Франции подожгли две машины

Перед синагогой на юге Франции подожгли две машины, при этом пострадал работник муниципальной полиции. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

В субботу, 24 августа, по меньшей мере две машины, между которыми находился газовый баллон, были подожжены перед синагогой в Ла-Гранд-Мотт, из-за чего произошел взрыв, в результате которого пострадал сотрудник муниципальной полиции и были повреждены ворота здания.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, который должен был отправиться туда во второй половине дня вместе с премьером-министром Габриэлем Атталем, немедленно потребовал усилить охрану перед еврейскими храмами. Начато расследование по факту покушения на террористический акт.