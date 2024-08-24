Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:15, 24 августа 2024Мир

У французской синагоги подожгли две машины

BFMTV: перед синагогой на юге Франции подожгли две машины

Фото: Manon Cruz / Reuters

Перед синагогой на юге Франции подожгли две машины, при этом пострадал работник муниципальной полиции. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

В субботу, 24 августа, по меньшей мере две машины, между которыми находился газовый баллон, были подожжены перед синагогой в Ла-Гранд-Мотт, из-за чего произошел взрыв, в результате которого пострадал сотрудник муниципальной полиции и были повреждены ворота здания.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, который должен был отправиться туда во второй половине дня вместе с премьером-министром Габриэлем Атталем, немедленно потребовал усилить охрану перед еврейскими храмами. Начато расследование по факту покушения на террористический акт.

Что думаешь? Оцени!

      Трасса | Официальный трейлер

      Okko

      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      «Это наш инструмент возмездия». Зеленский заявил о применении нового оружия против России

      Польшу обвинили в тайной торговле с Россией

      В зонах купания у порта «Кавказ» не зафиксировали превышений концентрации нефтепродуктов

      Рудковская показала накрывший «Новую волну» в Сочи страшный смерч

      В Московском зоопарке панде Катюше подарили торт в честь дня рождения

      В Венгрии подрыв «Северных потоков» назвали актом государственного терроризма

      У французской синагоги подожгли две машины

      Российский вертолет ударил авиаракетами по ВСУ в Курской области

      ЦСКА одержал разгромную победу в РПЛ

      Секретные переговоры между Россией и Украиной оказались сорваны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше