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12:30, 25 августа 2024Мир

В России обвинили США в выдаче запроса на задержание Дурова

Сенатор Климов: Дуров был задержан по запросу США
Андрей Климов

Андрей Климов . Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан во Франции по запросу со стороны США. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, передает РИА Новости.

«Сегодняшняя новость об аресте во Франции основателя "телеги" Павла Дурова по запросу властей США — еще одно свидетельство тому, что янки в своей гордыне будут и далее действовать по принципу "кто не с нами, тот против нас"», — отметил сенатор.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что задержание российского предпринимателя является решением глобалистского правительства.

Дуров был задержан спецслужбами Франции вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже. Его обвиняют в незаконных действиях, производимых через Telegram, а именно незаконном обороте наркотиков, уголовных преступлениях против детей и мошенничестве.

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