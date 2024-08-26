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20:39, 26 августа 2024Ценности

48-летняя российская актриса снялась в бикини

48-летняя российская актриса Елена Захарова снялась в красном бикини на море

Фото: @lenazaharova57

Российская актриса Елена Захарова снялась в купальнике во время отдыха в Греции. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

48-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре в полный рост, позируя на фоне моря. Она надела красное бикини, которое включало в себя топ-бандо и трусы с заниженной талией.

В то же время артистка уложила волосы в пучок и взяла с собой массивные солнцезащитные очки с коричневыми линзами. Также она примерила серебристую цепочку с крестом и кулонами.

Ранее в августе 41-летняя российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась в нижнем белье.

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      Карина Черных
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